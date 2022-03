Meer kinderen sloegen tandartscontrole over in coronajaar 2020

De groep kinderen die niet voor controle op bezoek is geweest bij de tandarts is gegroeid in coronajaar 2020. Dat zocht kenniscentrum Vektis uit in opdracht van Pharos. Het laatstgenoemde expertisecentrum op het gebied van gezondheid waarschuwt voor de gevolgen. Als kinderen niet aan gaatjes worden behandeld, kan dat later leiden tot diabetes, long-, hart- en vaatziekten, reuma en zwangerschapscomplicaties.

Zowel peuters, kinderen in de basisschoolleeftijd als middelbare scholieren gingen in 2020 minder naar de tandarts voor controle dan een jaar eerder. Bij kinderen van 2 en 3 jaar groeide deze groep van 56 naar 61 procent. Bij 4- tot en met 11-jarigen was een toename van 13 naar 18 procent te zien en bij 12- tot en met 17-jarigen was een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar.

De onderzoekers vermoeden dat door de uitbraak van het coronavirus minder kinderen de praktijkruimte van de tandarts van binnen hebben gezien. Tandartsen mochten een periode alleen spoedgevallen behandelen. Bovendien bleven mensen weg uit angst om besmet te raken. Veel van de volwassen tandartsmijders stuurden ook hun kind niet meer op controle, blijkt uit onderzoek.

Als kinderen te lang blijven rondlopen met gaatjes, kunnen ze last krijgen van pijn en ontstekingen en zelfs melktanden verliezen. Ze lopen nog meer risico als ze al gezondheidsproblemen hebben, waarschuwen de onderzoekers. “Als bacteriën uit de mond van deze kinderen in de bloedbaan terechtkomen, kan dat ervoor zorgen dat zij chronisch ziek worden.”