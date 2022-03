Rutte vindt het te vroeg voor een olieboycot van Rusland

De Europese Unie kan op dit moment nog niet zonder olie en gas uit Rusland, zei premier Mark Rutte op bezoek in Litouwen. Dat land vindt dat er meer sancties tegen de Russische oliesector moeten komen om het te straffen voor de inval in Oekraïne.

De EU moet van het Russische olie en gas af, zei Rutte na een gesprek met de Litouwse president Gitanas Nausėda. “Zo spoedig mogelijk, maar we kunnen dit niet morgen doen.” Te veel lidstaten van de EU zijn volgens hem nog afhankelijk van energie uit Rusland.

Tijdens de top van Europese leiders deze week zal gesproken worden over een mogelijke olieboycot van Rusland. Ierland liet maandag weten hier ook voorstander van te zijn. Maar grote landen zoals Duitsland en Italië voelen hier nog niets voor.

“Wij willen de Russische energiesector boycotten”, zei president Nausėda. Hij vindt dat Rusland volledig moet worden geïsoleerd en dat ook de Europese havens dicht moeten voor Russische schepen. Voor dat laatste staat Nederland wel open, mits het EU-breed wordt ingevoerd.

Litouwen pleit al langer voor de hardste strafmaatregelen tegen Rusland. Het land grenst aan Rusland en Belarus. Vanuit Belarus zijn Russische militairen Oekraïne binnengevallen. Belarus moet net zo hard worden aangepakt als Rusland, vindt de regering in Litouwen.

In Litouwen zijn al vijf jaar Nederlandse militairen gestationeerd. Het zijn vooruitgeschoven eenheden van de NAVO tegen de Russische dreiging. Nausėda wil graag meer NAVO-troepen in zijn land huisvesten. Hij heeft dat ook aan premier Rutte laten weten, zei hij.

Rutte heeft ook nog een gesprek met Litouwse premier Ingrida Šimonytė. Verder gaat hij langs bij Nederlandse militairen die in het Baltische land gelegerd zijn. Later maandag reist Rutte door naar Polen voor overleg met premier Mateusz Morawiecki. Ook ontmoet hij in Warschau Oekraïense vluchtelingen.