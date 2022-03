Kamer wil veel meer doen om gebruik Russisch gas af te bouwen

Om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, roepen partijen in de Tweede Kamer het kabinet op naar alle opties te kijken om energie te besparen en naar alternatieven voor gas uit Rusland. Aan creativiteit geen gebrek, bleek in het debat over de leveringszekerheid van gas.

Partijen als de PvdA en D66 vragen het kabinet ervoor te zorgen dat de overheid het goede voorbeeld geeft, door gebouwen van het rijk “niet helemaal te verlichten en te verwarmen”. Onder anderen de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de ChristenUnie vinden dat het kabinet meer moet doen om tochtige huizen te isoleren.

CU-Kamerlid Pieter Grinwis oppert om meer te eisen te stellen aan de woningbouwcorporaties in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Corporaties moeten woningen met een energielabel E, F of G uiterlijk 2027 verduurzamen. Kan dat niet eerder, vraagt Grinwis zich af.

Het CDA wil de winning van gas op de Noordzee stimuleren, PVV en SGP vragen het kabinet sneller vergunningen te regelen voor winning uit de kleine gasvelden. SGP’er Roelof Bisschop benadrukt dat er ook “tientallen aardwarmteprojecten in de startblokken” staan. “En afvalenergiecentrales kunnen meer buitenlands afval verbranden als de importheffing eraf gaat”, voegt hij toe.

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger wijst op de energiebesparingsplicht. Zo is het al verplicht om energie te besparen als zo’n investering zich binnen vijf jaar terugverdient. In 2023 komt het kabinet met een update van deze regels, maar dat moet volgens Kröger veel sneller gebeuren. “Dat moet toch binnen een maand kunnen?”

Het kabinet kondigde vorige week een reeks maatregelen aan om af te stappen van Russisch gas. Veel partijen steunen dat, maar vooral de linkse oppositie is kritisch. PvdA’er Joris Thijssen mist urgentie, en verschillende partijen vinden dat het kabinet te veel naar vervuilende (fossiele) opties kijkt. Het kabinet loopt het risico “de energietransitie, die eindelijk op stoom komt, weer op 10-0 achter” te zetten, zegt Kröger.

Verder uitte de Kamer ook zorgen over het gebruik van Russische kolen en met name olie, waar president Vladimir Poetin vooral aan verdient.