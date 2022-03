Giro555 waarschuwt voor digitale oplichting

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 waarschuwen mensen die willen doneren voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne voor digitale oplichting. “Zo circuleert er op dit moment een valse e-mail, verstuurd met als afzender [email protected], met de oproep om spullen af te geven of een donatie te doen naar een rekeningnummer van BUNQ-bank”, twittert Giro555. De samenwerkende hulporganisaties benadrukken dat die mail niet van Giro555 afkomstig is.

Het gironummer werd eind vorige maand namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend om geld op te halen voor de getroffenen van de oorlog in Oekraïne. Vorige week vrijdag kwam Giro555 voor het laatst met een tussenstand van de donaties. De teller stond toen op ruim 150,1 miljoen euro voor hulp aan Oekraïne.