De Jonge: 15.000 extra opvangplekken in overheidsgebouwen

De overheid gaat panden van het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarmee kunnen 15.000 plekken worden gecreëerd, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) na afloop van de ministerraad. De plekken zijn niet alleen bedoeld voor Oekraïners, die in principe geen asiel hoeven aan te vragen, maar ook voor mensen uit andere landen die hier asiel hebben aangevraagd.

Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om de panden geschikt te maken voor de opvang.

Volgens De Jonge moet er worden gedacht aan “kantoorgebouwen bijvoorbeeld, en een enkele gevangenis”, gebouwen die men kan verkameren. De komende weken moeten de gebouwen klaar worden gemaakt om mensen op te kunnen vangen. De gebouwen worden vervolgens beschikbaar gesteld aan gemeenten, die de opvang verder regelen.

De 15.000 plekken worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, die de opvang van Oekraïners regelen, en aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat is belast met het opvangen van mensen die asiel aanvragen. Er is al langere tijd een tekort aan plekken voor asielzoekers, omdat mensen met een verblijfsstatus niet door kunnen stromen naar een gewone woning en daarom te lang in asielcentra blijven.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hebben gemeenten tot dusver zo’n 27.000 plekken voor Oekraïners geregeld, daarvan zijn er 17.000 bezet. Maar het aantal mensen dat naar Nederland komt loopt “gestaag” op, aldus de bewindsman. “We krijgen bovendien signalen uit andere landen, bijvoorbeeld Duitsland en de grenslanden, dat mensen uit Oekraïne blijven komen.”

Welk deel van de plekken beschikbaar komt voor Oekraïners, en welk deel voor asielzoekers, staat niet vast, aldus De Jonge. De gebouwen worden aan gemeenten en het COA aangeboden, en vervolgens wordt gekeken wie welke plekken het beste kan gebruiken.

Van der Burg schreef in februari al aan de Kamer dat er nieuwe tekorten dreigen in de asielopvang, als gemeenten en provincies niet snel met nieuwe plekken over de brug komen. In 2022 zijn er 42.000 plekken nodig voor asielzoekers. Doordat een aantal overeenkomsten voor tijdelijke locaties aflopen, dreigt eind maart een tekort van 2500 plekken. Tot 1 juli zou dat oplopen tot 8000 plekken.