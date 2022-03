Deze maand nu al de zonnigste maart ooit in Nederland

Maart 2022 gaat de boeken in als de zonnigste maart ooit. Vrijdagmiddag komt de teller uit op 211 zonuren, meldt Weer.nl. Normaal komt het gemiddelde aantal zonuren in maart uit op 146. En het aantal uren zal nog wel toenemen met nog een maartweek voor de boeg.

Vrijdag is het de zeventiende zonnige dag van de maand. Maart 2022 heeft nu het oude record uit 2014 al verbroken. Toen kwam het landelijk aantal zonuren uit op 208. Weer.nl denkt dat maart uiteindelijk kan uitkomen op 250 zonuren. Dat is bijna 50 uur meer dan in een normale zomermaand. Het zonnige weer deze maand komt door hogedrukgebieden boven en in de buurt van Nederland.

Mogelijk wordt deze maand ook de droogste maart ooit. Verder kende de maand ook koude nachten met meer vorst dan in het hele winterseizoen. Komende week is het fraaie lenteweer voorbij en krijgt Nederland te maken met winterachtig weer. In de nachten kan het op grote schaal gaan vriezen.