Onduidelijkheid over ‘koninklijke’ opvang Oekraïners op Oude Loo

Het is nog niet duidelijk hoe de opvang van Oekraïense vluchtelingen op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn er precies uit gaat zien. Zo is het onbekend hoe de vluchtelingen er terechtkomen. Ook is het nog niet duidelijk wat voor medische en psychische begeleiding ze krijgen, en hoe het onderwijs voor de kinderen vorm krijgt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het gebouw vanaf half april ter beschikking gesteld, omdat eerst onder meer “het interieur” moet worden aangepast, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Bij de meeste Oekraïense vluchtelingen gaat de opvang via de veiligheidsregio’s. Die beheren de registratiepunten en verdelen mensen over de opvanglocaties, zoals sporthallen en hotels. Het Oude Loo is geen officiële opvang, maar een particuliere locatie, en valt daarom niet onder de regio, laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten. Verder verwijst de regio, net als de gemeente Apeldoorn, door naar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Die wijst naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat juist terug verwijst naar de RVD.

Als de vluchtelingen eenmaal in het kasteel uit de 15e eeuw zitten, wil VluchtelingenWerk Nederland ze helpen. “Voor ons is het ook nog heel onduidelijk hoeveel mensen er opgevangen worden, per wanneer en wat onze rol wordt. We willen een spreekuur opzetten, een vraagbaak waar mensen terechtkunnen met hun vragen”, zegt een woordvoerster. Verder wijst de organisatie naar de gemeente Apeldoorn.