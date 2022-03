Van der Brug: alle opties grootschalige opvang onder de loep

Alle opties en scenario’s voor grootschalige opvang van Oekraïense vluchtelingen worden nu in kaart gebracht. Of daarbij ook wordt gedacht aan de bouw van speciale dorpen of wijken, wil staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) niet zeggen.

“We kijken of we ergens grootschalige opvang kunnen neerzetten”, zei Van der Burg vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Hij wilde het woord ‘wijk’ niet in de mond nemen, maar stelde wel dat er op bepaalde plekken veel mensen moeten kunnen worden opgevangen. Er wordt nu hard gewerkt aan de realisatie van 50.000 plekken voor gevluchte Oekraïners, maar er wordt rekening mee gehouden dat er meer Oekraïners moeten worden opgevangen. “We zijn allerlei scenario’s aan het uitwerken voor als het er meer dan 50.000 worden” zei Van der Burg.

Er wordt onder meer gekeken naar gebouwen die in bezit zijn van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast wordt gekeken of leegstaande gebouwen kunnen worden gehuurd. “We hopen dat we hier een heel eind mee komen, maar het is onze taak om voorbereid te zijn op allerlei scenario’s”, aldus de staatssecretaris. Gevraagd of er wordt gedacht aan de bouw van speciale wijken of dorpen zei hij dat “we kijken of we ergens grootschalige opvang kunnen neerzetten”.

In een inventarisatie die in het bezit is van het NRC wordt de mogelijkheid genoemd van de bouw van vluchtelingendorpen. Voor de inventarisatie worden onder meer de politie, Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis geraadpleegd. Op Radio 1 stelde directeur Frank Candel van Vluchtelingenwerk Nederland dat is “gebrainstormd” over de bouw van speciale dorpen voor de opvang van vluchtelingen.