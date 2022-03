Waterschappen bezorgd over droogte na vier weken zonder regen

Verschillende waterschappen maken zich zorgen over dalende grondwaterstanden en droogte, nu het in delen van Nederland al vier weken helemaal niet heeft geregend. Vooral in Brabant, waar veel gebieden helemaal afhankelijk zijn van regen, worden maatregelen genomen. Waterschap Aa en Maas noemt het uitblijven van regen in maart “heel uitzonderlijk” en zegt dat het nooit eerder in maart zo droog is geweest, tenzij het voor 1 april nog flink gaat regenen.

In februari heeft het nog veel en lang geregend en was er in delen van het land grote wateroverlast. Nu zijn Friesland en Groningen de enige provincies waar nog geen waarschuwing geldt voor extra risico op natuurbranden. In zandgebieden in de rest van het land raakt de watervoorraad in de bodem snel op, terwijl beken en sloten ook minder water afvoeren dan normaal.

Waterschap De Dommel gaat het sproeiverbod dat altijd van april tot oktober in het droogste deel van het werkgebied geldt vanaf 1 april uitbreiden. Aa en Maas besluit volgende week of er een sproeiverbod komt. Er wordt al extra water aangevoerd vanuit de Maas. Alle stuwen staan hoog, zodat water zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Ook in het gebied van waterschap Brabantse Delta is de grondwaterstand alweer lager dan normaal.

Landbouwers hebben in dit seizoen veel hinder van sproeiverboden. Zij zaaien hun akkers in en grasland heeft ook water nodig om te groeien. Waterschappen en boerenorganisaties werken hard aan maatregelen om water langer vast te kunnen houden nu het steeds vaker droog is.