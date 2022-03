Hermitage weer open en toont Het melkmeisje van Vermeer

Onder de naam Dutch Heritage Amsterdam heropent de Hermitage vanaf vrijdag weer de deuren met Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Het beroemde zeventiende-eeuwse werk uit het Rijksmuseum, dat zelden wordt uitgeleend, is de eerste in een vijfdelige serie waarin steeds een topstuk centraal staat.

De Hermitage in Amsterdam verbrak begin deze maand de banden met het gelijknamige Russische museum vanwege de oorlog in Oekraïne. Aangezien het museum aan de Amstel kunst toonde uit de Hermitage in Sint-Petersburg moest voortijdig een expositie over de Russische avant-garde sluiten.

“Gezien de acute situatie die is ontstaan na de breuk met Rusland, vinden wij het vanzelfsprekend om ons collegamuseum te steunen”, zegt directeur Taco Dibbits van het Amsterdamse Rijksmuseum. Annabel Birnie, directeur van Dutch Heritage Amsterdam, is dankbaar. “Dit was de helpende hand die we nodig hadden.” Ze roept andere musea op het voorbeeld van het Rijks te volgen.

Het melkmeisje (circa 1660) is het eerste werk in de serie dat tot en met 15 mei is te zien. Later wordt bekend welke topstukken er volgen, aldus het museum, dat zich nu bezint op haar toekomst voor de lange termijn. Na de zomer volgt een nieuwe programmering.

De speciale tentoonstelling wordt donderdag officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Femke Halsema. Vanaf vrijdag kan het publiek er terecht. Volgens het museum wordt in de expositie stilgestaan bij onder meer de technische details, het iconische kleurgebruik van de meester, maar ook muziek en geur uit die tijd. Daarnaast vertelt de tentoonstelling over de kunstenaar en de historische achtergronden.