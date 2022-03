Nederland gaat 17 Russische spionnen het land uitzetten

Nederland gaat zeventien Russische spionnen uitzetten, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). De Russen stonden ingeschreven als diplomaat bij de Russische vertegenwoordigingen in Nederland, maar waren in het geheim actief als inlichtingenofficier. Zij hebben twee weken de tijd om het land te verlaten.

Het kabinet nam het besluit omdat de groep een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt, aldus Hoekstra. De minister kon niet zeggen of de spionnen informatie buit hebben gemaakt die gevoelig of zelfs gevaarlijk is voor Nederland. De Russische ambassadeur is dinsdag ontboden en geïnformeerd over de beslissing van het kabinet.

De minister noemt de kans “aannemelijk” dat er een Russische tegenreactie komt. “Maar of dat gebeurt, moeten we afwachten.”

Hoekstra kan niet bevestigen dat spionnen op heterdaad zijn betrapt. “Het gaat om een algemene maatregel”, zegt de minister. Het kabinet is tot de uitzetting overgegaan nadat het door de Nederlandse veiligheidsdiensten “van informatie is voorzien”.

De zeventien kunnen niet in beroep gaan tegen de beslissing. Na hun vertrek zijn er nog 58 Russische diplomaten werkzaam in Nederland.