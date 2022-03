Tijdelijke woonplekken Oekraïners straks ook kans voor studenten

De kantoorpanden en andere leegstaande gebouwen die nu worden omgebouwd tot tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen kunnen in de toekomst ook worden gebruikt voor studentenhuisvesting, zegt kenniscentrum Kences. “We zien dit als een kans”, aldus directeur Jolan de Bie.

Volgens de organisatie is er momenteel een tekort van 26.500 woningen voor studenten en dat aantal loopt komende jaren verder op. Kences roept al langer op leegstaand vastgoed om te bouwen tot woonruimte voor studenten.

“Daar worden normaal de vergunningen niet voor verleend”, legt De Bie uit. “Nu tijdens deze vluchtelingencrisis kan het wel.” Ze begrijpt dat de oorlogssituatie dingen mogelijk maakt die in normale tijden niet lukken. “Ik probeer het van de positieve kant te zien. Als de vluchtelingen op een gegeven moment weer weg zijn, kunnen mogelijk studenten in de woningen, al is het maar tijdelijk.”

Zowel Kences als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) weet niet of studenten die bijvoorbeeld anti-kraak wonen uit hun huizen worden gezet vanwege de komst van de Oekraïense vluchtelingen. “Ik heb nog geen verhalen gehoord”, aldus LSVb-voorzitter Ama Boahene. Ook zij is positief over de woonruimte die erbij komt door het ombouwen van panden voor vluchtelingen. “Dat er nu soepeler met de regelgeving wordt omgegaan, juichen we toe.”

Wel vindt Boahene het “heel vreemd” dat de problemen met studentenhuisvesting die “overduidelijk zijn” al jaren niet worden aangepakt. Aan het begin van dit studiejaar sliepen er studenten op campings. “Er moesten zelfs studenten in bushokjes slapen. Dat dat men dat zomaar laat gebeuren, vind ik heel raar.”