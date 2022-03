Boek over Sywert van Liendens miljoenen bovenaan Bestseller 60

Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen van onderzoeksplatform Follow The Money voeren deze week met hun boek over de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden de Bestseller Top 60 aan, de lijst die boekenkoepel CPNB wekelijks publiceert. Dat betekent dat Sywerts Miljoenen het best verkochte boek in Nederland is.

In het boek doen de twee journalisten verslag van hun maandenlange onderzoek naar de Hulptroepen Alliantie, de stichting zonder winstoogmerk van waaruit Van Lienden en zijn partners de deal sloot met het ministerie van Volksgezondheid. Strop en Vermeulen vertellen het verhaal achter deze deal aan de hand van gesprekken met insiders en interne documenten.

Van Lienden werd begin maart opgepakt vanwege het onderzoek naar de mondkapjesdeal. Na twee dagen werd hij weer vrijgelaten maar hij blijft verdachte in de zaak en het onderzoek gaat door. Ook de twee andere bij Hulptroepen Alliantie betrokken personen Camille van Gestel en Bernd Damme zaten korte tijd vast. Dinsdag werd bekend dat de Tweede Kamer een debat wil over de vermeende betrokkenheid van oud-zorgminister Hugo de Jonge bij de mondkapjesdeal tussen zijn toenmalige ministerie en destijds mede-CDA’er Van Lienden.

Sywerts Miljoenen wordt in de bestsellerlijst opgevolgd door De grootste bankoverval aller tijden van Frank Krake, ook nieuw deze week. Op plek drie staat De Zoete Zusjes moppenboek van Hanneke de Zoete. Thierry Baudet heeft na drie weken de eerste plek moeten afstaan. Zijn boek Het Coronabedrog, waarin de Forum voor Democratie-leider zijn visie geeft op het coronabeleid van de afgelopen twee jaar, is deze week gezakt naar de achtste plaats.