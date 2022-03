Gemeenten teleurgesteld over uitstel proef met legale wietteelt

Enkele gemeenten die mee zouden doen aan een proef met legale wietteelt, hebben woensdag met teleurstelling gereageerd op nieuw uitstel van het experiment. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de zogenoemde wietproef pas in het tweede kwartaal van 2023 van start kan gaan. Eerder werd nog uitgegaan van de tweede helft van dit jaar.

“Het is duidelijk dat iedereen die de wietproef goed gezind is, teleurgesteld is”, liet burgemeester Paul Depla van Breda in een eerste reactie weten. Ook burgemeester Theo Weterings van Tilburg reageert somber. “Wederom vertraging – hoeveel kun je nóg vertragen”, laat hij via zijn woordvoerster weten. “We verwachten dat enkele Kamerleden zich nu toch wel achter de oren gaan krabben, zo van: wat gebeurt hier?”

“Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de eerste ervaringen met de legale teelt zouden kunnen worden meegenomen in de formatie”, aldus de woordvoerster van Weterings. “Die ging één jaar geleden van start. Ervaringen over hoe om te gaan met softdrugs, die in het huidige regeerakkoord konden worden opgenomen. Daarvan is niets terechtgekomen. Dit uitstel is opnieuw een teleurstelling.”

Depla vindt dat er óf snel met de proef moet worden begonnen, óf gelijk moet worden doorgepakt met gewijzigde wetgeving, waarbij tot legalisering van de wietteelt wordt overgegaan. “Het duurt wel heel erg lang”, zei hij. “Er moet vaart worden gemaakt. Hoeveel tijd verliezen we nog? Misschien moeten we maar de definitieve stap naar legalisatie zetten en die proef overslaan. Steeds meer landen hebben inmiddels zat ervaring opgedaan met legale wietteelt.”

Ook burgemeester Roel Wever van Heerlen is teleurgesteld. Hij hoopt dat er versnelling mogelijk is, laat hij woensdag weten. Wever wil graag dat de proef doorgaat.

Volgens het ministerie kan de proef niet eerder van start, omdat kwantiteit, kwaliteit en diversiteit voldoende gewaarborgd moeten zijn om coffeeshops van genoeg voorraad te voorzien. Ook moeten nog enkele telers worden aangewezen. Volgens het ministerie duurt het selecteren van telers langer dan verwacht en hebben niet alle telers een geschikte locatie gevonden.