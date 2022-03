“We vinden het verschrikkelijk voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor de gasten en onze crew.” Dat stelt McDonald’s Nederland in reactie op de schietpartij in een vestiging van de restaurantketen in Zwolle, waardoor twee mensen om het leven kwamen.

“Vanzelfsprekend bieden we ons team alle nodige nazorg”, aldus een woordvoerder