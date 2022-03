Energiebedrijven mogen prijs voor gas en elektra tussentijds verhogen bij variabel contract

Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft laten weten dat energiebedrijf Vattenfall de tarieven voor variabele contracten tussentijds mag verhogen. Normaal gesproken worden deze op twee momenten aangepast: op 1 juli en 1 januari. Voor dit bedrijf wordt daar 1 april aan toegevoegd.

Gevolg van de oorlog in Oekraïne

De energiemaatschappij maakte maandag bekend de tarieven tussentijds te verhogen vanwege de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanaf april gaat een gemiddeld energie verbruikende klant per maand 11 euro meer betalen. Voor klanten is het dus zinvol te kijken naar energiebesparende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld led verlichting. Vattenfall is niet het eerste bedrijf dat met deze nieuwe regeling komt. Kleinere spelers als Vandebron en Budget Energie gingen in november vorig jaar al van start met het wijzigen van variabele tarieven.

Tussentijds aanpassen

Volgens de ACM hangt het af van de voorwaarden of een energiebedrijf tussentijds de tarieven van gas en elektra mag aanpassen. Het tussentijds aanpassen mag bijvoorbeeld alleen gebeuren bij een variabel en niet bij een vast energiecontract. Het is daarnaast verplicht dat de klant op de hoogte is alvorens het wordt aangepast. “Die moet immers de keuze hebben of zij blijft of vertrekt naar een concurrent”, zegt een woordvoerder van de ACM.

Bedenktermijn

De regeling van Vattenfall gaat in per 1 april, dus het bedrijf mag niet de wettelijke dertig dagen bedenktermijn hanteren, zegt de ACM. Dat betekent dat de klant in theorie weg mag zodra het nieuwe tarief ingaat. Eerder maakte het kabinet al bekend per juli de btw op gas en elektriciteit te verlagen. Nu zit die nu nog in het hoge tarief van 21 procent, over ruim drie maanden gaat het omlaag naar 9 procent.

Btw-verlaging naar Vattenfall?

Klanten van Vattenfall zijn door het nieuws geraakt. Zij zijn onder andere van mening dat hierdoor de btw-verlaging naar Vattenfall gaat en niet naar de consument. Vattenfall zelf zegt zelf nadrukkelijk de prijzen niet aan te passen “omdat de overheidscompensatie daar ruimte voor biedt.” Op Twitter zegt onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt een Kamerbrief in te dienen over de tariefwijziging. Volgens hem is het een “bizarre tussentijdse prijsstijging” waardoor de btw-verlaging naar Vattenfall gaat en niet naar de consument.

Geld overhouden

Daarop reageert Vattenfall dat ze het nieuws vervelend vinden, maar dat het onjuist is dat mensen de btw-verlaging en de tariefwijziging aan elkaar verbinden. De klant zou volgens hen ook na de tariefwijziging geld overhouden. De energietarieven worden namelijk met gemiddeld 11 euro per maand verhoogd, wat neerkomt op nog geen 100 euro voor de rest van dit jaar. De btw-verlaging zou de klant 140 euro kunnen opleveren, dus onderaan de streep wordt er alsnog geld overgehouden. Andere grote energieleverancier als Essent en Eneco zeggen tegen het AD vooralsnog geen plannen te hebben de tarieven tussentijds aan te passen.