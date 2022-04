Eerst herstelwerkzaamheden voor McDonald’s Zwolle weer opengaat

Voordat de McDonald’s in Zwolle na de dodelijke schietpartij woensdag weer open kan, moet het restaurant in orde worden gemaakt, laat een woordvoerster weten. “Er is van alles gebeurd binnen, dus je kunt je voorstellen dat er eerst herstelwerkzaamheden moeten gebeuren voor we weer open kunnen.”

Onduidelijk is nog wanneer het filiaal weer opengaat. “Voorlopig blijft het nog gesloten”, aldus de woordvoerster. “Onze eerste zorg gaat naar onze medewerkers. Die zijn erg aangeslagen na het incident.”

Woensdagavond werden in de McDonald’s twee broers uit Zwolle doodgeschoten. Op dat moment waren er veel mensen binnen onder wie ook kinderen. Hoeveel medewerkers aan het werk waren, mag de woordvoerder in verband met het politieonderzoek niet zeggen. Een verdachte zit vast.