Nationaal coördinator moet sancties tegen Rusland aanjagen

Er komt een nationaal coördinator die de regie moet pakken bij de uitvoering van de sancties tegen Rusland. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten nadat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) een dag eerder zwaar onder vuur was komen te liggen in de Tweede Kamer over de trage realisering van de sancties.

Volgens Hoekstra moet de coördinator zorgen voor afstemming tussen de departementen. Hij kan ze “aanspreken en aanjagen”. Bij veel strafmaatregelen zijn meerdere ministeries betrokken. Het ongekende sanctiepakket tegen de Russen vanwege de inval in Oekraïne is voor veel ministeries “onontgonnen terrein”, aldus de bewindsman. De naam van de coördinator wordt maandag bekend, Hoekstra heeft wel al iemand in beeld, zegt hij.

De coördinator wordt aangesteld omdat “we zeker willen zijn dat we niets missen”, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Volgens hem had de coördinator, die met een aantal mensen aan de slag gaat op Buitenlandse Zaken, eerder aangesteld kunnen worden. “Dat is de winst van het debat van gisteravond”, zei hij.

Zowel coalitie- als oppositiepartijen ergerden zich donderdag flink aan de aanpak van het kabinet. Volgens de Kamer duurt het allemaal veel te lang voordat de sancties zijn ingevoerd. Ze vrezen dat Russische oligarchen hierdoor alle tijd krijgen om hun bezittingen weg te sluizen. Hoekstra moest ook toegeven dat het nog niet allemaal goed verliep.

Volgens hem is er al wel veel gebeurd. Het kabinet heeft al meer dan een half miljard euro aan bezittingen bevroren en vastgoed van Russen op de sanctielijst mag niet meer verhandeld worden. Maar er zijn nog steeds problemen met de uitwisseling van gegevens van uitvoeringsorganisaties zoals de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Daarin zijn vrijdag opnieuw stappen gezet om dat te verbeteren, aldus Hoekstra. Rutte is van mening dat Nederland het “niet zoveel slechter” doet dan Frankrijk of België.