Vooral in westen en midden van Nederland files door sneeuw

Vooral in het westen en midden van Nederland staan vrijdagochtend files door gladheid en sneeuw. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag stonden in beide richtingen lange files door ongelukken. Op de A27 bij Bilthoven was oponthoud door een geschaarde vrachtwagen en op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort was ook veel vertraging door ongelukken.

Rijkswaterstaat heeft sinds donderdagavond 19.00 uur 6 miljoen kilo zout gestrooid en de hele nacht met sneeuwschuivers gereden. Toch is er nog veel overlast door de sneeuw. Rijkswaterstaat meldde 39 kilometer file op snelwegen rond 08.45 uur. Dat is drukker dan gebruikelijk op vrijdagochtend. De ANWB zag ongeveer 60 kilometer file op snelwegen en provinciale wegen op hetzelfde moment.

In acht provincies is code geel van kracht vanwege de sneeuw. Alleen in Zeeland, Limburg, Friesland en Groningen niet. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend, volgens het KNMI.

De NS meldt vooralsnog geen verstoringen door het winterse weer.