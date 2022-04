Training havenpersoneel tegen drugsronselaars erg populair

Er is grote belangstelling voor een training om het personeel in de Rotterdamse haven weerbaar te maken tegen drugsronselaars. Volgens de gemeente is er inmiddels zelfs een wachtlijst van havenbedrijven die hun medewerkers willen laten opleiden.

Omdat criminelen steeds vaker de Rotterdamse haven gebruiken om drugs het land binnen te smokkelen gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb vorig jaar het startsein voor een zogenoemde containertraining. Daarbij wordt in een speciaal ingerichte zeecontainer medewerkers geleerd welke methodes criminelen gebruiken voor hun ronselpraktijken. De havenmedewerkers krijgen met allerlei praktijkvoorbeelden te zien hoe dat in z’n werk gaat. Criminelen willen vaak via pasjes van havenmedewerkers het terrein op.

“Dat ronselen doen ze via sociale media, maar ook door mensen te benaderen die in bedrijfskleding naar hun werk gaan. Ook de sportclub en het cafĂ© zijn plekken waar havenmedewerkers worden benaderd. Omdat ze weten dat je in die haven werkt waar zij hun ‘witgoed’ uit willen halen,” aldus Ger Scheringa, teamleider van Douane Rotterdam Haven.

Meer dan 1700 mensen zijn ondertussen geschoold en er worden er tot juni nog eens 2800 getraind. Daarmee staat de teller boven het streefgetal van 4000 havenmedewerkers dat was afgesproken in het programma Integere Haven, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, het Openbaar Ministerie, politie, Douane, Deltalinqs en het Havenbedrijf.