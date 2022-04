Zeespiegelstijging nu te volgen via klimaatdashboard

De zeespiegelstijging is voortaan door iedereen te volgen via het zogenoemde klimaatdashboard van weerinstituut KNMI. Het klimaatdashboard bestaat sinds 2020. Toen werd er begonnen met informatie over temperatuur, later kwamen er gegevens over neerslag en droogte bij en nu dus over de zeespiegel.

“Het laat zien dat de totale zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust tussen 1900 en 2020 ongeveer 25 cm is en dat de scenario‚Äôs voor de zeespiegel rond 2100 sterk uiteenlopen van 34 cm tot 1,25 meter boven NAP, afhankelijk van hoe sterk we de uitstoot weten te verminderen”, vertelt de organisatie alvast.

“Door informatie over heden, verleden en toekomst met elkaar in verbinding te brengen, ontstaat meer inzicht in verschillen tussen trends, natuurlijke variatie en het verschil tussen weer en klimaat”, legt het KNMI de werkwijze uit.