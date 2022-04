Van Huffelen: registratie Oekraïners in meeste gemeenten goed

Gemeenten slagen er in het algemeen goed in om de registratie van Oekraïense vluchtelingen naast hun normale werk te doen. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering tijdens een bezoek aan de gemeente Breda. Ze was daar om te zien hoe de registratie verloopt.

Gemeenten hebben sinds kort de taak erbij gekregen om de tienduizenden Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Per vluchteling zijn ze volgens de staatssecretaris al gauw een half uur bezig. Dat komt in een deel van de gemeenten bovenop de toch al hoge werklast als gevolg van de nasleep van de coronacrisis.

Toch ziet Van Huffelen geen grote problemen. “In heel veel gemeenten gaat het goed of is slechts sprake van een kleine vertraging.” Breda is volgens haar een van die gemeenten waar het goed gaat. Dat lukt onder andere door tijdelijk externe medewerkers in te huren die vaker komen helpen op drukke momenten in het jaar, zoals rond de zomer als mensen een paspoort nodig hebben om met vakantie te gaan, en daar ook voor zijn opgeleid.

Van Huffelen erkent dat dit niet in iedere plaats een optie is. Zo ligt het volgens haar anders in kleinere gemeenten met minder medewerkers. “Als dan iemand corona krijgt, of meerdere op een afdeling, ligt dat ingewikkelder.” Ze zegt dat haar ministerie kan bijspringen of ingrijpen als de wachttijden in het land onacceptabel oplopen.

De bewindsvrouw zei verder nog altijd te werken aan een oplossing voor mensen uit Oekraïne die niet de juiste papieren hebben. Soms kunnen mensen verder geholpen worden bij de gemeente. In andere gevallen moet een andere oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld door ze onder ede een verklaring af te laten leggen over hun afkomst. Daarvoor wordt volgens Van Huffelen ook de hulp van de IND ingeroepen, want “die hebben daar veel meer ervaring mee” dan de gemeenten.