PvdA: handelwijze De Jonge raakt ons allemaal

De handelwijze van voormalig zorgminister Hugo de Jonge rond de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden “raakt ons allemaal”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken in een debat over de kwestie in de Tweede Kamer. “Het is lelijk en het tast het vertrouwen aan in het kabinet en in de politiek”, aldus de sociaaldemocrate.

Het zit Kuiken vooral dwars dat De Jonge lange tijd deed alsof hij niet bij de “schimmige deal” betrokken was, terwijl hij er wel degelijk van afwist. “Waarom heeft hij niet eerlijk antwoord gegeven over zijn betrokkenheid?” In plaats daarvan koos hij volgens de PvdA’er voor een “semantisch woordenspel” over wat betrokkenheid precies inhoudt.

Van huidig zorgminister Conny Helder wil Kuiken weten of de bemoeienis van De Jonge en zijn entourage “doorslaggevend” is geweest bij het sluiten van de deal. Van Lienden was destijds lid van het CDA, de partij van De Jonge.

Kuiken laat nog in het midden of haar partij vindt dat De Jonge, die in het nieuwe kabinet minister voor Volkshuisvesting is, moet opstappen. “Op welke manier kunnen wij verder met deze minister?”, vraagt zij zich wel af, overigens zonder die vraag zelf te beantwoorden.