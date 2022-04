Hoe maak je een website met behulp van een websitebouwer?

Als je een website wil maken, heb je verschillende opties. Je kunt zelf aan de slag gaan of een websitebouwer gebruiken. Wanneer je geen ervaring hebt met het bouwen van websites is de tweede optie voor jou het beste. Binnen deze optie heb je ook weer twee keuzes: je kunt een professional inhuren of zelf aan de slag gaan met een online tool voor het bouwen van websites.

Een website maken is een heel belangrijk onderdeel van het algemene imago van bijvoorbeeld je bedrijf of merk als geheel, dus het is belangrijk dat het goed gedaan wordt. In dit artikel zetten we voor je uiteen hoe je zo’n tool het beste kunt gebruiken om een goed werkende website te bouwen.

De juiste websitebouwer kiezen

Een website maken is een proces dat afhankelijk is van het doel dat je nastreeft. Wanneer jij je website wil gebruiken om spullen te verkopen, heb je hele andere functies nodig dan wanneer je bijvoorbeeld een blog wil maken. Het is dus van belang dat je een websitebouwer kiest die past bij je behoeftes. Zo voorkom je dat je een abonnement afsluit bij een aanbieder terwijl je daar niks mee kan. Je kunt je keuze het beste maken door een aantal websitebouwers uit te proberen. De meeste hebben een gratis proefversie of een proefperiode van een aantal dagen. Kijk eens rustig welke websitebouwer het beste bij je past voordat je je vastlegt.

Het doel van je website vaststellen

Voordat je een doeltreffende website kunt bouwen, moet je goed nadenken over wat de doelgroep van je website zal worden en wat je graag wil bereiken. Een webwinkel wil natuurlijk zo veel mogelijk producten of diensten verkopen, terwijl een blog graag verhalen wil vertellen of wil informeren. Ieder doel heeft weer een andere lay-out nodig om de bezoekers aan te spreken. Je kunt ervoor kiezen om dit gedeelte over te laten aan een professional, maar de meeste websitebouwers hebben voldoende opties om zelf iets moois te maken. Zo kun je bijvoorbeeld binnen de tool ook heel gemakkelijk een logo voor je website maken en een kleurenpalet kiezen. Het is het beste en het goedkoopste, om eerst zelf te kijken hoe ver je met behulp van de tool komt en pas als het niet lukt iemand in te huren.

Kies de juiste afbeeldingen

Om een website echt doeltreffend te maken, heb je de juiste afbeeldingen en teksten nodig. Voor de afbeeldingen moet je onderscheid maken tussen afbeeldingen die een functie hebben en afbeeldingen die alleen ter decoratie worden gebruikt. Voor de eerste categorie heb je afbeeldingen nodig die precies laten zien wat je bedoelt. Als je bijvoorbeeld een website maakt over fitness en aan de hand van afbeeldingen wil laten zien hoe een bepaalde oefening gaat, heb je daar een hele specifieke afbeelding voor nodig. De kans bestaat dat je deze afbeelding zelf moet maken, omdat deze nog nergens te vinden is. Decoratieve afbeeldingen hebben ook hun eigen spelregels. Als je op je website iets wil verkopen, mag de afbeelding niet te veel afleiden, maar ook weer niet te saai zijn. Ook de plaatsing op de pagina is erg belangrijk voor de aantrekkingskracht van je website. De meeste tools geven zelf aan waar je afbeeldingen het beste kunt plaatsen. Denk dus vooral niet te licht over de afbeeldingen, ze kunnen je website echt maken of breken.

Schrijf de juiste teksten

Een afbeelding zegt soms meer dan duizend woorden, maar daardoor is de tekst op je website nog niet minder belangrijk. Je moet er rekening mee houden dat je de informatie op de juiste manier kunt overbrengen, zonder dat de lezer verveeld raakt. De meest effectieve teksten zijn een combinatie van informatie, humor en het juiste taalgebruik. Daarbij is het ook belangrijk dat je teksten hebt die met behulp van Search Engine Optimization goed scoren in de zoekmachines. Wanneer je tekst de juiste woorden gebruikt en een goede structuur heeft, zal deze hoger in de zoekresultaten komen te staan. Sommige websitebouwers hebben een ingebouwde tool die je hierbij kan helpen. Je krijgt dan bijvoorbeeld te zien welke score je tekst op dit moment heeft en wat je kunt doen om deze score te verbeteren. Als je zelf niet zo’n held met woorden bent, kun je met deze tool zelf een heel eind komen.

Promoot je website

Alleen een goede website maken is niet voldoende om ook bezoekers te trekken. Je moet moeite doen om de naamsbekendheid van je website te vergroten. Dit kun je zelf doen, door bijvoorbeeld sociale media te gebruiken, maar er zijn binnen de websitebouwer vaak ook een aantal opties die je daarbij kunnen helpen. Zo zijn er tools die een tracker hebben waarmee je kunt volgen wat bezoekers op je website precies doen. Zodra je ziet dat veel bezoekers naar een bepaald product kijken, maar toch niet tot de aankoop overgaan, kun je ervoor kiezen om dit product verder uit te lichten in een speciale blogpost, om te proberen om de verkoop te stimuleren. Ook tools om de gebruikerservaring van je bezoekers te verbeteren kunnen heel handig zijn om meer nieuwe bezoekers naar je website te lokken.

We hopen dat deze tips je kunnen helpen je doelen te bereiken. Veel succes!