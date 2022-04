Natuurorganisaties willen bouw woningen op Soestdijk tegenhouden

Natuurmonumenten, de Natuur en Milieu Federatie Utrecht en Het Utrechts Landschap hebben donderdag bij de Raad van State bezwaar ingediend tegen de bouw van bijna honderd woningen op het terrein van Paleis Soestdijk. De natuurbeheerders vinden dat de bouw de bijzondere natuur op het landgoed te veel aantast en willen dat de hoogste bestuursrechter er een stokje voor steekt.

Het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard is in particuliere handen. De nieuwe eigenaar wil in de paleistuinen horeca en een hotel bouwen en er evenementen gaan organiseren. De drie natuurorganisaties zijn het er niet mee eens dat de bouw van woningen op het voormalige marechausseeterrein in het bos naast het paleis nodig zou zijn om de begroting sluitend te krijgen. “Paleis Soestdijk is erfgoed van nationaal belang”, stellen zij. “Het is onacceptabel dat bouwen in de natuur de oplossing is voor een financieel tekort.”

De nieuwe eigenaar van het voormalige paleis bestrijdt niet dat woningbouw nodig is om restauratie van het paleis en de omgeving te bekostigen. Na veel bezwaren zijn de bouwplannen meerdere keren aangepast. Nu is het de bedoeling dat het voormalige marechausseeterrein deels wordt bebouwd. Voor het noodzakelijke kappen van bomen wordt elders op het terrein nieuw bos aangeplant.

Soestdijk maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). In dit netwerk mag de natuur niet worden aangetast. Omdat het in de bossen rond het paleis heel lang heel stil is geweest, leven er allerlei bijzondere soorten, zoals de ringslang, de ransuil en de das. Volgens de bezwaarmakers deugt er van alles niet aan beschermende maatregelen die voor flora en fauna zijn verzonnen. Ook de berekening van de stikstofuitstoot en milieuhinder door bewoning klopt niet, zeggen zij.