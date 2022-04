Oud-presidentskandidaat Buttigieg namens Biden naar Invictus Games

De Amerikaanse president Joe Biden stuurt een delegatie naar Nederland vanwege de Invictus Games die dit weekend beginnen. Transportminister Pete Buttigieg is een van de afgevaardigden die zaterdag naar Den Haag komt.

De Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk, duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april. De Britse prins Harry begon in 2014 met de Games. Eigenlijk zou het evenement in 2020 al in Nederland zijn, maar vanwege de coronacrisis werd dat uitgesteld.

Naast de aanwezigheid van prins Harry en echtgenote Meghan, zijn ook koning Willem-Alexander en prinses Margriet aanwezig. DI-RECT en Kaiser Chiefs verzorgen de optredens.

Buttigieg deed een aantal jaren geleden een gooi naar het presidentschap en boekte aanvankelijk succes bij de Democratische voorverkiezingen. Toen verdere overwinningen in de race uitbleven, trok hij zich terug en schaarde hij zich achter Biden.