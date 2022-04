Schip gekapseisd bij Maeslantkering op Nieuwe Waterweg

Op de Nieuwe Waterweg in de buurt van de Maeslantkering is een schip gekapseisd. Een woordvoerder van RijnmondVeilig meldt dat een persoon uit het water is gehaald en dat naar een tweede opvarende van het schip wordt gezocht.

Het schip dat omsloeg is een binnenvaartschip van 40 meter. Het is nog onbekend welke lading het schip vervoerde, maar RijnmondVeilig meldt dat geen rekening wordt gehouden met gevaarlijke lading.

In verband met de stremming van het scheepvaartverkeer hebben de hulpdiensten opgeschaald. De woordvoerder kan nog niet zeggen hoe degene die uit het water is gehaald eraan toe is.