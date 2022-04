Bijna miljoen mensen zien PSV beker winnen

De bekerfinale tussen PSV en Ajax is zondag door bijna een miljoen mensen bekeken. De wedstrijd, die eindigde in een 2-1 overwinning voor de Eindhovenaren, trok in de vooravond via FOX 989.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen de finale – ook op FOX – door 1,02 miljoen kijkers werd gezien.

Het NPO 1-datingprogramma Boer Zoekt Vrouw trok deze week 2,5 miljoen kijkers. Naar Wie denk je wel dat je bent? met Joep van Deudekom en Rob Urgert keken 1,03 miljoen mensen en Doorbakken (alletwee op NPO 1) trok 814.000 kijkers.

Op NPO 3 begon de nieuwe serie Tropenjaren met Jelka van Houten en Henry van Loon met 727.000 kijkers. RTL 4 zette een score van 589.000 kijkers neer met Beat the Champions en naar Million Dollar Island op SBS6 keken 545.000 mensen.