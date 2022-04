Boxershorts en lippenstift, voorspellers van een naderende recessie

De angst voor een naderende recessie neemt steeds meer toe door de problematiek in de wereld. De coronapandemie was nog voelbaar toen één van de grote angstvoeders waarheid werd: een oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De prijzen zijn enorm gestegen sinds de start van het conflict en dat zorgt ervoor dat het meedraaien in de maatschappij voor meer mensen een steeds grotere uitdaging wordt.

Ook de inflatie, stijging van de rente en het voorzichtig dalen van de huizenprijzen lijken erop te duiden dat er ons financieel andere tijden staan te wachten. Maar hoe stellen we dit vast?

Stagflatie en deflatie

Om een al dan niet naderende recessie te voorspellen proberen economen gebruik te maken van tools die hen iets zeggen. In principe leggen ze de economie naast een soort meetlat en kijken dan hoe het eraan toegaat. Het aantal wolkenkrabbers in een land en de verkoop van onderbroeken zijn bijvoorbeeld indicatoren die gebruikt worden tijdens de bepaling van een recessie. Nu de wereldproblematiek groter lijkt te worden, vallen ook weer de bekende termen zoals stagflatie of deflatie en een omgekeerde rentecurve. Het zijn kreten die vaak direct gekoppeld worden aan een recessie. Maar om te kijken of deze bang makende terminologie terecht wordt gebruikt, gaan we er een aantal indexen naast leggen.

Onderbroeken en lippenstiften

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar er is een index die aan de hand van de verkoop van het aantal onderbroeken laat zien of er een recessie op de loer ligt. Dat zit zo: volgens Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Federal Reserve van Amerika, is de verkoop van ondergoed voor mannen vrij constant. Begint het aantal gekochte mannenonderbroeken af te nemen? Dan is de kans vrij groot dat er een recessie aan de horizon verschijnt. Naast de verkoop van onderbroeken zijn er nog meer opvallende indexen die jou vertellen hoe de financiële toekomst eruitziet. In het geval van vrouwen wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de verkoop van lippenstiften. De voorzitter van Estee Lauder, Leonard Lauder, zegt dat vrouwen meer cosmeticaproducten kopen wanneer het financieel tegenzit. Dit in het kader van: een opkikkertje.

Wolkenkrabbers voorspellen ook recessie

De Britse econoom Andrew Lawrence bedacht in 1999 een index waarmee hij voor zichzelf wist te bepalen of er een recessie aan het ontwikkelen was. Hij deed dit aan de hand van het tellen van het aantal wolkenkrabbers. Worden er veel wolkenkrabbers voltooid, dan is er financieel voorspoed. Is dit niet het geval? Dan dreigt er financieel gevaar. Lawrence zegt dat hij sinds 1800 een correlatie ziet tussen het voltooien van wolkenkrabbers en economische crisissen. Kijken we naar de laatste jaren, dan zien we dat er best wat hoge torens zijn voltooid. Misschien neemt dat de angstgevoelens wat weg. Maar om toch verstandig af te sluiten benadrukken we dat deze indexen nooit helemaal een reëel beeld geven van de situatie. Vertrouw dus niet blindelings op één van deze indicatoren. Zij zijn slechts indicatief en niet zeker niet leidend.