Bij Roompot in zomer waarschijnlijk geen plek voor vluchtelingen

De grote keten van vakantieparken Roompot denkt deze zomer geen plek te hebben voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Opvang gebeurde in maart nog wel, maar sinds begin april is er geen ruimte meer voor. “Wij hebben in de zomer altijd plekken tekort en het ziet ernaar uit dat dit nu ook zo gaat zijn”, laat een woordvoerder weten. Andere ketens van vakantieparken en hotels verwachten de komende tijd wel door te gaan met het opvangen van vluchtelingen.

Het aantal beschikbare bedden voor Oekraïners in Nederland nam een week lang af, totdat het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag weer een toename meldde. De afname kwam onder meer doordat hotels en vakantieparken hun opvangplekken besloten te sluiten, zeiden ingewijden rondom de opvang van Oekraïners.

Hotelketen Van der Valk, met ongeveer 75 vestigingen, verwacht dat het aantal opvangplekken voor Oekraïners de komende tijd ongeveer gelijk blijft. Het Corendon-hotel bij Schiphol in Badhoevedorp heeft nog een contract voor onbepaalde tijd met de gemeente voor de vluchtelingenopvang. Dat gaat daar door “zo lang daar vanuit de gemeente behoefte aan is”. In het hotel verblijven nu 370 vluchtelingen.

In acht tot negen door keten Fletcher voor Oekraïners gereserveerde hotels zijn nu rond de zevenhonderd bedden bezet. Het aantal plekken is de afgelopen weken ongeveer gelijk gebleven en blijft dat volgens topman Rob Hermans ook de komende maanden. “In sommige hotels zouden we nog wat plekken vrij kunnen maken,” Hermans zegt dat het contact met de gemeenten soepel verloopt.

Ook op de vakantieparken van EuroParcs, waar op vijftien locaties nu in totaal zo’n 1200 vluchtelingen verblijven, blijft de komende weken plek. “Als de gemeente een beroep op ons doet, gaan we altijd kijken. Ook in het hoogseizoen”, laat een woordvoerder weten. Landal GreenParks, dat vanwege de sterk wisselende aantallen per dag en per locatie geen aantallen van opgevangen vluchtelingen kan noemen, zegt de komende maanden beschikbaar te blijven voor de opvang.

Ook ketens NH Hotel Group en Accor, bekend van onder meer Ibis- en Mercure-hotels, konden mede door de vele wisselingen geen aantallen en concrete verwachtingen noemen. Postillion Hotels heeft nu ongeveer 20 tot 25 kamers voor vluchtelingen verdeeld over de acht locaties. Directeur Erik-Jan Ginjaar zegt dat gemeenten het niet aandurven om kamers voor een langere tijd vast te leggen.