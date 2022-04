Minder druk op Schiphol, maar velen wachten nog

Op Schiphol is de sfeer onder wachtende passagiers rustig, nadat er zaterdagochtend grote drukte ontstond vanwege een staking onder KLM-personeel. Vluchten werden geannuleerd en Schiphol riep reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen.

De staking is inmiddels voorbij, maar veel mensen moeten nog wachten. Zo ook Anna Willemsen uit Almere en Marieke Potse uit Utrecht. Ze ontmoetten elkaar in de wachtrij voor de incheckbalie en bleken in dezelfde groepsreis naar Cuba te zitten. Door lange wachtrijen misten ze echter hun vlucht naar Madrid.

Nu wachten ze al uren op hun beurt bij de omboekbalie. Ze hebben “geen idee” wanneer ze aan de beurt zijn, aldus Potse “We zitten hier al 2,5 uur en zijn nog geen centimeter opgeschoten.”

De twee zeggen geen enkele informatie van de luchthaven of hun vliegmaatschappij, een andere dan KLM, te hebben gekregen. Potse: “We hebben maar aan de marechaussee gevraagd wat er aan de hand was.” De vrouwen kregen uiteindelijk van hun reisorganisatie te horen dat de volgende vlucht niet zondag is maar waarschijnlijk pas over enkele dagen.

Hoewel de drukte zaterdagmiddag afneemt, staat er voor de ingang van een van de vertrekhallen nog steeds een lange rij met honderden mensen. De hal is via slechts één ingang te bereiken. Binnen is het nog steeds erg druk. Personeel van Schiphol informeert mensen, veel gezinnen met kinderen, en wijst hen de weg.