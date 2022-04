Co-voorzitters politieke partij Volt stappen op

De beide co-voorzitters van de politieke partij Volt stappen op. De zaak-Gündoğan heeft de partij mede duidelijk gemaakt dat de partij moet professionaliseren, zei secretaris Rob Keijsers.

De pro-Europese partij heeft twee co-voorzitters. Sacha Muller trad eind maart al tijdelijk terug om een burn-out. Peter-Paul de Leeuw gaat weg omdat hij meer aandacht aan zijn eigen bedrijf wil geven.

Volt wil nu een betaalde partijvoorzitter. Die kan de partij zichtbaarder en gedurfder maken, aldus De Leeuw. Het voorzitterschap wordt nu tijdelijk vervuld door Emmy Mol die algemeen bestuurslid was.

De jonge partij, die hard is gegroeid, kende moeilijke maanden. Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan werd uit de partij gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Over die zaak houdt de partij zondag een extra congres in Den Bosch.