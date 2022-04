Aantal mensen met herhaalbooster stijgt tot ruim 1,7 miljoen

Ruim 1,7 miljoen mensen hebben een zogeheten herhaalbooster gekregen tegen het coronavirus, die bedoeld is voor mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een ernstige immuunstoornis, volwassenen met het syndroom van Down en bewoners van verpleeghuizen. In de afgelopen week lieten 156.143 mensen een tweede boosterprik zetten.

Sinds een aantal weken daalt het wekelijkse aantal mensen dat een herhaalbooster neemt. Op het hoogtepunt van deze vaccinatieronde gingen ruim 335.000 mensen in een week een tweede boosterprik halen. Dat was in de week van eind maart en begin april. De vaccinatiegraad van de herhaalprik voor 60-plussers ligt op dit moment op 35,8 procent, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van alle volwassenen in Nederland heeft 86,4 procent minimaal de eerste twee coronaprikken gehad. 63,9 procent heeft ook een booster gehad.