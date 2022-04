Bij dit bedrijf mag je gewoon je roes uitslapen op ‘Prinsessendag’

Door de corona pandemie waren de afgelopen jaren Koningsdagen anders dan normaal. Niks vrijmarkt, geen concerten en geen volle terrassen. Maar dit jaar gelden die maatregelen niet meer en wordt het weer gezellig druk!

De steden maken zich op voor een groot feest, de bakkers bakken zich suf aan oranje tompoucen en de grachten, parken en pleinen kleuren zich oranje. Want hé, het is alweer drie jaar geleden dat we het grootste Nederlandse feest vierden!

The day after

En daar is koningsnacht nog niet eens bij gerekend. De vorstelijke festiviteiten beginnen immers eigenlijk op 26 april al met talloze Koningsnachtfeestjes. Mooi voor de horeca maar geen wonder dat er veel mensen zijn die de dag na deze ‘zware dagen’ een giga kater hebben. Geen probleem als je een weekend uit kunt brakken maar er is één nadeel dit jaar: koningsdag valt in het midden van de week…

Donderdag moeten de meesten van ons met die Goga kater gewoon weer naar hun werk om de hele dag gapend en met knallende koppijn achter hun bureau te zitten.

Prinsessendag

De meeste werkgevers hebben geen zin om daar rekening mee te houden, laat staan medelijden maar het growth hackings agency Red Panda Works heeft er wat op gevonden: Prinsessendag. Nieuws.nl sprak Jordi Bron (founder) over dit fijne initiatief voor werknemers.

“Wij zijn een growth hacking agency. Dat wil zeggen dat we bedrijven helpen super snel te groeien met slimme marketing en sales tactieken. Het is een mooi vak, maar tegelijkertijd vergt het opperste concentratie. Het is topsport. En topsport kun je niet bedrijven als je brak bent. Wees er dan weer op vrijdag wél opgeladen om te knallen.”

Jordi heeft een team van 20 marketing managers die gemiddeld 28 jaar zijn. Nogal jong dus en volop aan de zwier op Koningsnacht en -dag!

“Onze gemiddelde leeftijd is 28 jaar. In het verleden merkte ik dat áls men al naar kantoor kwam ze weinig waard waren op ’the day after’. Ze lagen liever als een “prinsesje” hun roes uit te slapen natuurlijk. Veel van onze leeftijdsgenoten vinden Koningsdag de mooiste dag van het jaar; een groot gekkenhuis op de grachten van Amsterdam. Maar helaas valt het dit jaar midden in de week. Drama voor de meesten. Natuurlijk kun je vrij nemen, daar zijn we heel soepel in. Als het goed gaat met je klanten mag je sowieso onbeperkt vakantiedagen opnemen, maar deze is voor het hele team. Gewoon extra los kunnen gaan zonder dat je met je hoofd bij je werk van morgen zit, is toch wat je wilt.’

Een fijne werkplek

Waren alle bedrijven maar zo meedenkend als het gaat om een kater the day after. Waarom doen jullie dit?

“De belangrijkste reden is dat wij een fijne werkplek willen zijn. Daar horen extra vrije dagen bij, vind ik. We willen een lekker leven hebben met z’n allen. Als je bij Red Panda Works werkt, heb je het goed. Dat gevoel willen we creëren en volgens mij gaat dat aardig goed. Dergelijke initiatieven als Prinsessendag helpen dan natuurlijk wel.”