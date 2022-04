Duurzaamheid ook op daken dé trend

Door de oplopende energierekening zijn huizenbezitters en eigenaren van bedrijfspanden druk bezig om hun vastgoed te verduurzamen. Ook op daken is dit dé trend. Zeker omdat daar enorm veel winst valt te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het beter isoleren van het dak, het aanleggen van zonnepanelen of het beplanten van je dak.

Om het huis zo duurzaam mogelijk te laten zijn, is het wel belangrijk om eerst te kijken waar de zwakke plekken zitten. Vaak is het dak van een huis of bedrijfspand één van de boosdoeners. Veel daken zijn nog onvoldoende geïsoleerd. Te veel warmte kan dus naar buiten ontsnappen en te veel kou kan het huis via het dak binnendringen. Het wordt hierdoor moeilijker om de temperatuur goed te houden. Resultaat: de thermostaat gaat omhoog, net als de energierekening. Dat wil je in deze tijd niet. Een relatief simpele en goedkope ingreep zoals het dak isoleren is dan vrij nuttig. Dat kan met wol of schuim en is vaak binnen één dag geregeld.

Duurzaam dak

Naast het isoleren van het dak van het huis met schuim en wol, is het ook een optie om te kiezen voor een algehele renovatie. Hiermee kies je voor een vrij intensieve en duurdere oplossing, maar dit biedt wel de mogelijkheid om alle zwakke plekken uit het dak te halen. Zo weet je zeker dat alle isolatielekken verdwenen zijn en dat merk je direct in de portemonnee.

Het renoveren van je dak is niet een project dat je vaak zult uitvoeren. Je wilt natuurlijk dat je het goed wordt uitgevoerd en dat er je er optimaal rendement van zult hebben. Als je dus al beslist voor een renovatie, is het slim om ook direct over energiebesparende maatregelen na te denken. Je leest er meer over in de Dakdekker Gids.

Een dak vol planten

Denk bijvoorbeeld eens na over het aanleggen van een groendak. Steeds meer mensen in Nederland laten zo’n groendak aanleggen: een sedumdak vol planten en begroeiing. Voor de betere isolatie, de unieke uitstraling en de bijdrage aan een beter milieu. Het is niet alleen een stijlvolle oplossing, maar draagt ook bij aan het beter isoleren van een huis.

Zonnepanelen als oplossing

In gevecht met de hoge energierekening nemen steeds meer mensen zonnepanelen. Het dak is daar voor natuurlijk dé plek bij uitstek, aangezien de zon er gedurende de dag op schijnt en zo voor energie zorgt. Deze groene energie die door de zon en de zonnepanelen wordt opgewekt, draagt bij aan een lagere rekening én biedt een duurzame oplossing tegen fossiele energie. In Nederland worden er dagelijks zonnepanelen geplaatst en veel bedrijven zijn gespecialiseerd in het snel leggen ervan. Inmiddels liggen er in ons land genoeg zonnepanelen om meer energie terug te leveren dan te verbruiken.

Dakpanelen ook duurzaam

Ook veel bedrijven hebben te kampen met hogere energierekeningen. In de nasleep na corona, toch al dure tijden voor de meeste ondernemers, proberen veel bedrijven te investeren in de duurzaamheid van het bedrijfspand. Het isoleren van een dak is een oplossing, maar ook het laten plaatsen van dakpanelen is effectief. Dakpanelen bieden namelijk verschillende diktes en isolaties. De meeste dakpanelen zijn uitgevoerd met staal, maar tegenwoordig tegenwoordig worden ze ook vervaardigd met aluminium, wat beter isoleert. Deze dakpanelen kunnen vervolgens vol gelegd worden met zonnepanelen. Wil jij nog meer weten over het isoleren van je dak? Lees dan hier alles over dakwerken.