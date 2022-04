Jongen (16) aangehouden voor neersteken vrouw in Vlaardingen

De politie heeft een 16-jarige jongen uit Vlaardingen aangehouden voor het neersteken van een 21-jarige vrouw in zijn woonplaats twee weken geleden. De vrouw was toen rond middernacht op de fiets onderweg naar een café en werd in haar rug gestoken met een mes.

De verdachte is volgens een politiewoordvoerster woensdag aangehouden. Hij is volgens haar herkend, waar en door wie is niet duidelijk. Onlangs werden tot twee keer toe beelden van de dader getoond in Opsporing Verzocht. Te zien was hoe hij de vrouw op de fiets achtervolgde en er na de steekpartij vandoor ging. Na de uitzendingen kwamen er tientallen tips binnen.

Het motief voor het steekincident is niet bekend. De vrouw dacht eerst dat ze een klap op haar rug kreeg toen de dader voorbij fietste, maar later bleek ze gestoken te zijn. Het mes zat nog in haar rug. De verdachte tiener zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.