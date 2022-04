Neerslagtekort in Nederland loopt weer op

Het neerslagtekort in Nederland nadert weer het peil van de vijf procent droogste jaren. Mogelijk valt er de komende dagen wat regen, maar na Bevrijdingsdag wordt weer een langere, droge en warme periode voorzien. Dat staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Een aantal waterschappen moet maatregelen nemen om de grondwaterstanden op peil te houden. Zo geldt in de vier droogste regio’s in het zuidoosten van Noord-Brabant een verbod op het besproeien van graslanden en sportvelden. Maart was volgens de Brabantse schappen “extreem droog en zonnig”. Het water in sloten is hard nodig om akkers te besproeien, nu het volop groeiseizoen is.

Wetterskip Fryslân verhoogt de peilen in de sloten. Het schap ziet de grondwaterstand door de droogte snel dalen. Als het water in de sloten hoger staat blijft het grondwaterpeil ook hoger. Ook waterschap Rivierenland laat extra water uit de rivieren naar sloten stromen. Fruittelers hebben in dit seizoen heel veel water nodig, maar ook in het Rivierengebied en vooral vlak langs de grote rivieren zakt de grondwaterstand.