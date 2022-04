Niets verdachts gevonden bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen

De politie heeft niks verdachts gevonden bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Politiemensen rukten vrijdagmiddag in groten getale uit naar het winkelcentrum vanwege een melding via alarmnummer 112 van een mogelijke dreiging.

Na onderzoek zijn er “geen verdachte omstandigheden” gevonden, laat de politie ’s avonds weten. Om wat voor melding het precies ging, is niet bekendgemaakt. Een woordvoerster wil geen verdere toelichting geven. De politie onderzoekt door wie de melding gedaan is.

Agenten in kogelwerende vesten en een politiehelikopter werden urenlang ingezet in en rond het winkelcentrum. “De politie neemt meldingen van mogelijke dreigingen uiterst serieus, daarom werd opgeschaald en uitgebreid onderzoek gedaan”, aldus een verklaring.

In en rond De Ridderhof schoot op 9 april 2011 de 24-jarige Tristan van der V. zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Daarna beroofde de dader, die kampte met psychische problemen, zichzelf van het leven.