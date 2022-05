Moslimkoepel vraagt ministerie om te stoppen met term Suikerfeest

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels, gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid vragen om te stoppen met het gebruik van de term Suikerfeest. De naam die in Nederland gangbaar is voor het feest aan het eind van de ramadan heeft namelijk niks met de ramadan te maken, zegt CMO-voorzitter Muhsin Köktas na berichtgeving van NU.nl.

Eid al-Fitr is de officiële term en betekent letterlijk feest van het verbreken van vasten. “De naam Suikerfeest slaat eigenlijk nergens op. De term wordt niet gebruikt in de islamitische wereld en voor veel moslims betekent het niks”, zegt Köktas. “Waarom zouden de ministeries dan niet de juiste, formele naam gebruiken?”

De organisatie behartigt de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid. Tijdens het eerstvolgende overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid op 15 juni wil de voorzitter het onderwerp aansnijden. “Er is geen nieuwe wet of regel voor nodig. We willen gewoon vragen of het ministerie op formele kanalen niet meer het woord Suikerfeest wil gebruiken, maar Eid al-Fitr. Ook bij andere ministeries wil ik vragen of er iets aan gedaan kan worden.”

De voorzitter benadrukt dat het gebruik van het woord Suikerfeest niet zozeer als belediging wordt ervaren, maar dat het woord simpelweg de lading niet dekt. “De enige connectie met suiker is dat we onze gasten zoetigheden aanbieden. Maar Pasen wordt toch ook geen eierfeest genoemd?” Köktas denkt dat het nog wel even duurt voordat de term Suikerfeest in de rest van Nederland niet meer gebruikt zal worden. “Het is een proces, maar in de loop van de tijd zal het veranderen. Kijk maar naar de eerste generaties moslims in Nederland: die vonden het woord prima. Maar nu denken we: wat is Suikerfeest eigenlijk?”

Zondag was de laatste dag van de ramadan in Nederland. Na de laatste iftar, de maaltijd waarmee het vasten wordt doorbroken, vieren moslims met Eid al-Fitr het eind van de vastenmaand. Het grote feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden kon dit jaar voor het eerst weer gevierd worden zoals gebruikelijk was voor de uitbraak van het coronavirus.