Twee Nederlanders aangehouden in Marseille, een gewonde

De politie in Marseille heeft woensdagavond en -nacht in het centrum van de Franse stad Marseille twintig mensen, onder wie zeker twee Nederlanders, aangehouden. Dat melden lokale media. In Marseille wordt donderdag het beslissende duel tussen Olympique Marseille met Feyenoord in de halve finale van de Conference League gespeeld. Een Nederlander raakte gewond nadat hij werd getroffen door een steen.

De man moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. Een van de Nederlanders is aangehouden vanwege het bezit van een wapenstok, meldt de Rotterdamse politie die hun collega’s in Marseille bijstaat.

De woensdagavond verliep onrustig met allerlei kleine opstootjes. De massaal aanwezige politie moest verschillende keren optreden om relschoppers uit elkaar te houden. Voor supporters van Feyenoord is donderdag een fanzone ingericht op het strand van Prado. Die gaat om 10.00 uur open. De Franse politie denkt op die manier supporters van beide clubs te kunnen scheiden. Het is de bedoeling dat fans van de club uit Rotterdam later op de dag met shuttlebussen worden vervoerd naar Stade VĂ©lodrome, waar de wedstrijd om 21.00 uur begint. Voor dat transport zijn duizend agenten vrijgemaakt.

Niet alle supporters van Feyenoord zijn van plan om naar de fanzone te gaan. Een supportersgroep met de naam frfc1908 wil in de Vieux Port (Oude Haven) in het toeristisch centrum van Marseille naar de wedstrijd toeleven. Ook willen ze van daaruit later een mars naar het stadion houden, zo is te lezen in een oproep aan hun bijna 45.000 volgers op Instagram. Het is niet duidelijk of de politie een mars zal toestaan.

Feyenoord heeft 3245 kaarten voor het uitduel met Marseille verkocht. De Franse politie vreest dat er nog 1500 tot 2000 Nederlandse fans zonder ticket naar het zuiden van Frankrijk komen. Feyenoord kan na twintig jaar een Europese finale bereiken. De ploeg van trainer Arne Slot versloeg vorige week Olympique Marseille met 3-2 in De Kuip.

De finale van de Conference League is op 25 mei in Tirana.