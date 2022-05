Gesteggel tussen Volkskrant en Van Drimmelen over publicaties

De Volkskrant en Frans van Drimmelen hebben elkaar maandag getroffen in het gerechtshof in Amsterdam in een hoger beroep dat draait om beschuldigingen aan het adres van het voormalig D66-lid. Het dagblad wil alsnog publiceren over onder meer het vermeende machtsmisbruik van de man, terwijl de advocaat van Van Drimmelen juist een rectificatie eist voor wat er tot nu toe is geschreven.

Vorige maand bracht de Volkskrant in een artikel naar buiten dat de partijtop van D66 al een jaar conclusies uit een vertrouwelijk rapport van een onderzoeksbureau achterhield. Hierin stond dat Van Drimmelen zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting een oud-medewerkster van de partij. In het destijds openbaar gemaakte deel van het rapport leek de man juist vrijgepleit te worden.

Voor de publicatie van dit artikel had de rechtbank in Amsterdam na een kort geding van Van Drimmelen de krant opgelegd een aantal zaken te schrappen, zoals de beschuldigingen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Door dit vonnis kan de Volkskrant deze kwesties nog altijd niet omschrijven.

De advocaat die de krant bijstaat wees maandag onder meer op het feit dat er sinds vorige maand allerlei ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo is Van Drimmelen weg bij D66 en is inmiddels ook door de partij toegegeven dat “onterecht de indruk is gewekt dat er geen sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag”. Om het verhaal kracht bij te zetten, haalde de advocaat van de Volkskrant enkele voorbeelden aan van de berichten die Van Drimmelen zou hebben verstuurd. Zo zou hij de vrouw meermaals hebben gezegd dat hij haar moest spreken voorafgaand aan een partijcongres in 2015, anders zou het “daar grondig en openbaar misgaan”.

De advocaat van Van Drimmelen sprak bij het hof van een “affectieve liefdesrelatie” tussen de vrouw en de man, die eindigde in 2015. Volgens hem gaat het om een priv├ękwestie. Hij zou zwaar geleden hebben onder de publicaties, de advocaat noemde het een “sociale en zakelijke boycot” en vond ook dat de krant de kwestie enorm heeft aangedikt. Van Drimmelen zelf noemde het “disproportioneel” wat hem is overkomen.

Het hof oordeelt woensdag om 16.00 uur over de kwestie.