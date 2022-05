Nederlander moet vóór 2040 fitter zijn

Sinds de start van het Nationaal Preventieakkoord in 2018 is de leefwijze van de Nederlander nauwelijks verbeterd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het akkoord hebben 70 partijen verklaard de fysieke gesteldheid van ‘de Nederlander’ te willen verbeteren vóór 2040. Rokers, drinkers én mensen met overgewicht moeten flink in getal dalen, maar na vier jaar is er nog weinig zicht op verbetering. Hoe we de cijfers wel laten dalen? We lopen door een aantal adviezen heen.

Zoals gesteld is het dus de bedoeling dat het rook- en drinkgedrag flink afneemt. Ook overwicht is één van de speerpunten uit het akkoord, maar hoe willen de partijen hiermee omgaan? In het Nationaal Preventieakkoord staan meer dan 200 afspraken om verbetering te boeken op het punt van gezondheid. En de punten zijn niet alleen bedoeld voor hen die roken, drinken of te zwaar zijn. De maatregelen zijn ook voor hen die al bewuster leven. Jaarlijks sterven er ruim 35 duizend Nederlanders door te roken, aan alcohol of overgewicht. Dit is dus een groot probleem en daar wil de overheid tegen optreden.

Rookvrije generatie

In de plannen uit het Nationaal Preventieakkoord staat dat in 2040 Nederland voorzien moet zijn van een rookvrije generatie. Dat wil zeggen dat kinderen niet meer gaan roken. Ook is het gewenst dat zwangere vrouwen straks niet meer roken. Dat is nu al niet gewenst, maar middels campagnes moet dat nog sterker ontmoedigd worden. Sinds 2020 zijn rookwaren niet meer duidelijk zichtbaar op verkooppunten, zijn schoolpleinen rookvrij en zijn de accijns verhoogd. Bovendien is het roken nabij sportverenigingen of zorginstellingen niet meer toegestaan en ook de speeltuin is een no go-zone voor de sigaret. Dit alles uiteraard om het roken te ontmoedigen.

Gezonde(re) voeding

Overgewicht en obesitas zijn na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Vaak is ongezonde voeding de boosdoener, daarom wil de overheid dat fabrikanten van voedsel bewuster nadenken over het toevoegen van ongezonde ingrediënten. Het gezonder eten begint bij jezelf, maar wanneer het aanbod gezonder is, helpt dat natuurlijk zeker! Het is het de bedoeling dat de voeding in sport- en school kantines gezonder wordt. Daarnaast worden sportclubs en sportscholen aangemoedigd om hun sportaanbod nog toegankelijker te maken voor hen die minder sporten.

Alcohol gebruik

Naast de hulp van gezonde voeding wil de overheid dat het gebruik van alcohol onder volwassenen drastisch naar beneden gaat. 8,8 procent van de ouderen drinkt nu te veel, dat getal moet slinken naar vijf procent. Nog altijd zijn er zwangere vrouwen die gewoon alcohol gebruiken. De overheid heeft onder verloskundigen een training aangeboden om alcoholgebruik tijdens de zwangerschap bespreekbaar te maken. Inmiddels heeft 70 procent van de verloskundigen in 2022 die training gevolgd. Maar het gaat verder dan dat: ook vrijwilligers op evenementen moeten vóór 2025 getraind zijn op het herkennen van minderjarigen die alcohol willen bestellen. Ook bieden sportkantines vanaf 2040 geen happy hour meer aan of meters bier. Zo wordt Nederland beetje bij beetje gezonder gemaakt!