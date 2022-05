Aantal positieve coronatests daalt tot onder 10.000

Het aantal positieve coronatests is de afgelopen week verder gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen dinsdagochtend vorige week en dinsdagochtend deze week 8372 positieve testuitslagen. Voor het eerst sinds begin juli vorig jaar is het weekcijfer gezakt tot onder de 10.000. Zeven dagen eerder kwam het weektotaal uit op 10.007 positieve tests. De week daarvoor waren het er bijna 10.600 en nog een week eerder ruim 16.000.

In totaal gingen 13.152 mensen vorige week naar de teststraat, vergeleken met 15.465 de week daarvoor. Nog een week eerder ging het om 16.130 afgenomen tests. Eind maart lieten nog meer dan 300.000 mensen zich testen. Vorige maand verviel het officiële advies om een positieve zelftest te laten bevestigen bij de GGD.

Het aantal gemelde sterfgevallen is afgelopen week ook gedaald. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 16 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Een week eerder waren dit er 19.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is afgenomen tot 0,89. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met corona gemiddeld 89 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan 79 mensen, die vervolgens 70 anderen aansteken. Vorige week dinsdag stond het reproductiegetal nog op 0,95. Afgelopen week werden 172 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, vergeleken met 252 de voorgaande week.