De vlag mag uit! Maxima is jarig

Morgen mag de vlag weer uit want Koningin Maximá is jarig. Helaas geen groots feest zoals Koningsdag in Maastricht op 27 april jl. en ook geen bijzondere verjaardag zoals vorig jaar toen ze Sara zag. Bovendien is Willem Alexander die middag en avond druk met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmytro Kuleba. Des te meer reden om aandacht te schenken aan onze koningin en haar toch een beetje in het zonnetje te zetten. Want ook dit jaar is, volgens onderzoek van EenVandaag, koningin Máxima met afstand het populairste lid van het Koninklijk Huis!

Populariteitsonderzoek

Het onderzoek werd gehouden van 14 tot 22 april 2022 onder 26.448 deelnemers van het EenVandaag Opiniepanel mee. Met Koningsdag kreeg Máxima nog 23 procent van de stemmen. Ruim 25.000 mensen deden mee. Ze is per slot van rekening een mooie en charmante verschijning en een spontane koningin die graag een dansje waagt en met ‘gewone’ mensen praat. Maar ze krijgt concurrentie van haar bloedeigen dochters. Amalia en Alexia zijn in opmars. Vooral onder jongere deelnemers scoren zij punten.

Coronablunders

De koning krijgt overigens minder stemmen dan andere jaren. In 2020 koos 23 procent voor de koning als favoriet. Dit jaar was dat nog maar 10 procent. Het vertrouwen in de koning daalde door verschillende coronablunders tot een nieuw dieptepunt dit jaar.

In 2020, aan het begin van de crisis, vonden mensen hem vooral onzichtbaar. Later kwam daar de ergernis over zijn mislukte vakantie naar Griekenland bij en dit jaar kwam het verjaardagsfeestje van prinses Amalia, waar te veel gasten werden uitgenodigd erbij. De corona-incidenten straalden ook op Koningin Maxima af. Want voor het derde jaar op een rij daalde niet alleen het vertrouwen in Willem-Alexander (54 procent) maar ook in Máxima (61 procent). Beiden scoorden niet eerder zo laag. Volgens de meerderheid van de respondenten mag de monarchie wel blijven, maar wordt het tijd dat het koningspaar leert van hun fouten en vaker naast hun volk staat in plaats van erboven.

Positieve acties

Maar er zijn ook positieve momenten geweest. Bijna 70% van de respondenten vindt het goed dat het paar Oekraïense vluchtelingen opvangt op kasteel Het Oude Loo en Prinses Amalia krijgt veel lof (88%) voor het terugstorten van haar toelage.

Maar alhoewel Máxima steeds meer geassocieerd wordt met de familie en haar echtgenoot, heeft ze over het algemeen meer krediet dan haar man en is de jarige koningin nog steeds het populairste lid van het Koninklijk Huis! Twee violen en een trommel en een fluit, Maxima is jarig dus de vlaggen mogen uit!