Woningcorporaties positief over verplichte hybride warmtepomp

Koepel voor woningcorporaties Aedes vindt het “een prima ontwikkeling” dat hybride warmtepompen of een duurzaam alternatief vanaf 2026 verplicht worden bij vervanging van de cv-installatie. “De hybride warmtepomp is een prima tussenstap op weg in de verduurzaming”, zegt een woordvoerster.

Het kabinet wil met de verplichte warmtepomp woningen sneller ‘vergroenen’. Tot 2030 is er een subsidieregeling voor woningeigenaren om te helpen bij de aanschaf van een duurzame warmte-installatie. Uitgezonderd zijn woningen die niet geschikt zijn en huizen die binnenkort al op een alternatief voor aardgas worden aangesloten.

Aedes stelt dat corporaties al bezig zijn met verduurzaming, maar dat alternatieven zoals de aanleg van een warmtenet veel tijd vergen. “Dan is dit een mooie oplossing om alvast minder gas te gaan gebruiken. En ondertussen kan er ge├»nnoveerd worden voor nieuwe oplossingen.”

In hoeveel corporatiewoningen er nu een reguliere cv-ketel hangt, kan de woordvoerster niet zeggen. De corporaties hebben afgesproken hun huizen met de laagste energielabels met voorrang aan te pakken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden de corporaties vorig jaar samen bijna 2,3 miljoen woningen in bezit.