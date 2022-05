Aan investeringsdrift kleven risico’s, waarschuwt Rekenkamer

Nu het nieuwe kabinet snel veel geld wil uitgeven, dreigt een onzorgvuldige omgang met belastinggeld. Die waarschuwing geeft de Algemene Rekenkamer in zijn verantwoordingsonderzoek over het jaar 2021. Dat was het derde jaar op rij waarin het kabinet de rechtmatigheid van uitgaven en verplichtingen niet op orde had, waardoor de Rekenkamer zich ook over de komende jaren zorgen maakt.

Er speelt meer dan de crisismaatregelen, die de afgelopen twee jaar de begrotingen beheersten. “De huidige begrotingspolitiek is bijvoorbeeld in historisch opzicht opmerkelijk ruimhartig te noemen”, zegt de Rekenkamer. “Er worden speciale fondsen opgericht en van grote sommen geld voorzien. Er is na lang bezuinigen fors meer geld voor Defensie.”

Daar zitten risico’s aan, waarschuwt de Rekenkamer. De Tweede en Eerste Kamer moeten goed worden ingelicht en aanbestedingen kunnen “ingewikkeld en tijdrovend” zijn. Ook moet gekeken worden of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Bovendien zijn er door de tekorten aan arbeidskrachten misschien niet genoeg mensen om de plannen uit te voeren. “Als vervolgens het extra budget samenvalt met de wens tot het maken van veel snelheid, dan stapelen de risico’s zich op”, aldus de toezichthouder.

De Rekenkamer vreest dat belastinggeld “door overhaaste besluitvorming niet op rechtmatige wijze wordt uitgegeven of op onvolkomen wijze wordt beheerd”. Dit terwijl het kabinet dit jaar écht het financiële beheer op orde moet brengen. Die opdracht moet het kabinet niet onderschatten, waarschuwt de toezichthouder.