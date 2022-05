Inspectie onderzoekt gesjoemel met labtesten voor olie-industrie

Een groot internationaal testlaboratorium wordt verdacht van “het grootschalig vervalsen” van testresultaten en certificeringen van olieproducten, maakte de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bekend. Het bedrijf levert in opdracht van olieconcerns onderzoeksresultaten en certificeringen voor producten zoals brandstoffen en motorolie.

Om welk bedrijf het gaat zegt de inspectie niet in het kader van het lopende onderzoek. De ILT-IOD zegt aanwijzingen te hebben dat het bedrijf monsters manipuleert en analyses aanpast, met als oogmerk financieel gewin voor de opdrachtgevers. Zo bevatten bepaalde brandstofproducten in werkelijkheid meer schadelijke stoffen dan aangegeven, of er zitten stoffen in die helemaal niet gebruikt mogen worden. Ook worden er mogelijk producten verkocht, die aangemerkt zouden moeten worden als afval.

“Gesjoemel met uitkomsten maakt dat geteste producten in werkelijkheid veel schadelijker voor mens en milieu kunnen zijn”, aldus de ILT-IOD. De inspectie onderstreept dat een testlaboratorium onafhankelijk en onbevooroordeeld hoort te testen en analyseren.

Volgens de opsporingsdienst zijn er bij twee vestigingslocaties van het bedrijf computers en administratie in beslag genomen. Tijdens de inval is de inspectie bijgestaan door de politie, de NVWA, arbeidsinspectie en FIOD. Er zijn geen aanhoudingen verricht.