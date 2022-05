RIVM pleit voor verbod op zeven smaakstoffen in e-sigaretten

Zeven smaakstoffen voor elektronische sigaretten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en zouden daarom verboden moeten worden. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Twee ervan kunnen kankerverwekkend zijn, op een ander stofje kunnen mensen een allergische reactie krijgen, zegt het instituut.

De overheid wil elektronische sigaretten (e-sigaretten) aan banden leggen. Het is de bedoeling dat straks 23 smaakstoffen nog zijn toegestaan, die allemaal naar tabak smaken. Zoete smaakjes en menthol zijn vanaf 1 juli verboden, om te voorkomen dat e-sigaretten te aantrekkelijk te worden.

Het RIVM heeft de 23 overblijvende smaakjes onderzocht. Zeven daarvan kunnen dus schadelijk zijn, bij de overige zestien is dat niet helemaal duidelijk. Die zestien zouden misschien ook verboden kunnen worden omdat niet zeker is dat ze niet schadelijk zijn, zegt het RIVM, maar een andere optie is om ze wel toe te laten “zodat dit product beschikbaar blijft om rokers te helpen met roken te stoppen”.