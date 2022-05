Bewoner gewond door woningbrand in Groningen

Door brand in een woning aan de Peizerweg in Groningen is in de nacht van donderdag op vrijdag de bewoner van het pand gewond geraakt. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand werd rond 01.15 uur ontdekt door een buurtbewoner die de hulpdiensten alarmeerde. “Hij zag wat rook- en vuurverschijnselen en het bleek daadwerkelijk een woningbrand te zijn”, aldus de woordvoerder. Tijdens het blussen vond de brandweer de bewoner in het huis en heeft hem gered, zegt de veiligheidsregio.

De brand is inmiddels geblust.