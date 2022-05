40 miljoen extra voor aanpak georganiseerde misdaad in de regio

Het kabinet maakt 40 miljoen euro extra vrij voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de regio. Het geld is bedoeld voor onder meer de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit in plezier- en zeehavens. Ook moet het boeren gaan helpen criminelen te weerstaan.

Er gaat 10 miljoen euro naar Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Met de overige 30 miljoen moet de samenwerking, de kennisdeling en de uitvoering in de regio worden versterkt.

“Criminelen maken misbruik van de situatie die ze krijgen. Ze nestelen zich in onze woonwijken, bedrijven en buitengebieden om hun illegale praktijken uit te voeren als we niet uitkijken. In de regio pakken we de misdaad bij de bron aan en doorbreken we de structuren voordat complete criminelen netwerken kunnen ontstaan”, zegt minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB meldde in 2020 op basis van signalen van politie en justitie dat in het zuiden van Nederland, en met name in de grensregio’s, één tot drie op de vijf boeren door criminelen worden benaderd. Criminelen gebruiken leegstaande stallen voor de productie van synthetische drugs of wietteelt.

In maart investeerde het kabinet eenmalig extra in de bestrijding van drugssmokkel via de luchthaven Schiphol, via havens en via het internationale transport van bloemen. Toen ging het om 13 miljoen euro bestemd voor onder meer beter cameratoezicht en slimmere toegangscontroles, bijvoorbeeld met gebruik van een irisscan of stem- of gezichtsherkenning.